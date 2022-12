Mondiali Qatar, Stojkovic: «Vlahovic sta bene, ora è pronto a giocare»

Non è stato un Mondiale felice finora per Dusan Vlahovic, turbato dalla pubalgia e persino da voci di gossip di ultima categoria. In vista di Serbia-Svizzera, uno spareggio per il passaggio del turno, il ct Dragan Stojkovic è sembrato rassicurante sulle sue condizioni: «Dusan sta molto meglio rispetto a quando siamo arrivati. Sono convinto che possa darci una mano perché è pronto a giocare. Se comincerà la partita però non lo dico, nessun allenatore lo farebbe mai». Il compagno-rivale d'attacco, Aleksandar Mitrovic, ha aggiunto: «Lo vedo molto bene, sereno. E' un ragazzo ancora giovane ma con un talento già enorme che ha messo al servizio della Serbia. Se giocherà, con me o senza di me, darà il massimo per avvicinarci alla qualificazione».