Lewandowski e il gesto furioso di Messi: cosa si sono detti a fine partita

DOHA (Dubai) - Argentina contro Polonia è stata anche la sfida tra Messi e Lewandowski. Nessuno dei due è andato a segno, ma nel finale di partita c’è stato un contrasto a centrocampo che ha visto i due giocatori come protagonisti. Leo Messi ha cercato di saltare Lewandowski, ma il polacco lo ha fermato in modo irregolare per poi scusarsi con il fuoriclasse argentino. La scena tra i due capitani non è passata inosservata, anche perché Lewandowski si è scusato con il proprio collega ricevendo in cambio una reazione totalmente indifferente.