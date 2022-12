Giappone-Spagna 2-1 diretta: qualificazione e festa per Moriyasu e Luis Enrique

AL RAYYAN (Qatar) - Non sono ammessi passi falsi stasera tra Spagna e Giappone, che si affrontano alle 20 nella terza e ultima giornata del gruppo E dei Mondiali in Qatar. La nazionale di Luis Enrique e quella di Moriyasu sono ai primi due posti del girone, ma non possono permettersi troppi calcoli in virtù delle speranze di qualificazione che hanno ancora Costa Rica e Germania, che si sfidano alla stessa ora. La Spagna ha comunque la certezza del pass per gli ottavi anche con un pareggio, che però non dà tranquillità al Giappone. Non esistono precedenti ai Mondiali tra le due nazionali: l'unica sfida nella storia è stata vinta 1-0 dalla Spagna, in amichevole, nell'aprile 2001.