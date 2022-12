Clamoroso, i portoghesi non vogliono più Ronaldo. Ora arriva la mamma

Mentre i ragazzi di Fernando Santos hanno già ripreso gli allenamenti, in vista della prima sfida da dentro o fuori con la Svizzera, in Portogallo ferve il dibattito sul ruolo che deve ricoprire Cristiano Ronaldo nella Selezione. Tutt’altro che esaltante, infatti, la fase a gironi disputata da CR7, che dopo essersi guadagnato e aver realizzato il rigore che ha aperto la prima partita con il Ghana - rete che gli ha permesso di diventare il primo giocatore del pianeta a segnare in 5 Mondiali di fila - non è più riuscito a fare la differenza. Anzi, nell’ultima contro la Corea del Sud, si è reso addirittura protagonista di un goffo assist involontario di schiena, che ha favorito il momentaneo pareggio di Kim Young-Gwon, prima del gol del sorpasso di Hwang HeeChan, arrivato in pieno recupero, quando l’eterno ragazzo di Madeira era già stato sostituito da André Silva. Terza sostituzione in altrettante gare, per altro, per il cinque volte Pallone d’Oro, che fino a non troppo tempo fa nessun allenatore avrebbe mai osato richiamare in panchina con troppa leggerezza. Fuoriclasse da centellinare con sapienza o presenza ingombrante con cui, giocoforza, convivere? La questione è al centro del dibattito in Portogallo.