Pronostico Giappone-Croazia, i Samurai sono capaci di tutto...

Per la seconda edizione consecutiva del Mondiale il Giappone è approdato agli ottavi . Tocca ai Samurai inaugurare il programma odierno contro la Croazia vice-campione del Mondo. Croazia che, curiosità, in Russia arrivò in finale dopo aver fatto incetta di supplementari e rigori nelle tappe di avvicinamento alla finalissima con la Francia . Il Giappone , invece, perse agli ottavi... contro il Belgio per 3-2.

Giappone-Croazia, fai il tuo pronostico

Segno X in agguato, ecco quanto paga

Il presente dice che con i nipponici in campo è superfluo fare previsioni sul favorito: tanto, poi, loro (nel bene o nel male) ribaltano il pronostico.

Più solida e regolare la Croazia di Dalic, che ha fatto la voce grossa contro il piccolo Canada ma che deve oggettivamente ringraziare Lukaku per i tanti errori commessi nel match decisivo.

Il Giappone nelle tre gare precedenti non ha mai pareggiato, a differenza di Modric e compagni. La sensazione è che, al 45’ oppure al 90’, potrebbe registrarsi un risultato di parità. La X si gioca a 3.20 su Better e Goldbet mentre l'offerta sale a 3.27 su Begamestar e Cplay.

Occhio all’esito Multichance “X 1° tempo o X finale” in lavagna a 1.65.

Per le quote il match profuma di Under 2,5, valutazione che si può condividere. Tale opzione è a quota 1.60 sulla lavagna di Better e Goldbet contro l'1.58 di Cplay e Begamestar. L'Over 2,5 è piazzato a 2.24 su Cplay e a 2.20 su Goldbet.