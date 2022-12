Giroud sul trono: la Francia lo celebra, superato Henry

Giroud re del gol: la Francia lo celebra, gli applausi di Calabria

Servito da uno splendido assist di Mbappé, Giroud ha sbloccato il risultato nel primo tempo dell'ottavo di finale di Qatar 2022 contro la Polonia, superando così Thierry Henry nella speciale classifica dei cannonieri all-time dei Bleus. La Federazione francese lo ha celebrato con una illustrazione che lo vede seduto sul trono di "miglior cannoniere", ad applaudirlo anche il capitano del Milan Davide Calabria con una storia su Instagram: "Complimenti amico mio, te lo meriti". Giroud nella ripresa del match con i polacchi ha sfiorato più volte la doppietta personale, e si è visto annullare un gol in semirovesciata dopo una chiamata controversa dell'arbitro Jesus Valenzuela Saez. Poi è stato sostituito al 75' da Thuram sul risultato di 2-0 per risparmiare le forze in vista dei quarti di finale.