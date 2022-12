Cristiano Ronaldo non è stato il primo a segnare in 5 Mondiali: ecco il motivo

DOHA (Dubai) - Giovedì scorso Cristiano Ronaldo ha festeggiato l’ennesimo primato diventando il primo giocatore a realizzare un gol in cinque Mondiali differenti . Il 37enne ha messo a segno segno il suo 118º gol con ma maglia del Portogallo trasformando un rigore nella vittoria ottenuta contro il Ghana. Sebbene sia certamente un risultato straordinario, non può rappresentare un record assoluto.

Una donna da Guinness

Una calciatrice ha conquistato il primato prima del giocatore portoghese che in Qatar ha eguagliato il suo record a tre anni di distanza. Nella Coppa del Mondo femminile 2019 - infatti - la leggenda brasiliana Marta è diventata la prima giocatrice di qualsiasi genere a segnare in cinque Mondiali. Come Ronaldo, la giocatrice ha firmato lo storico gol dal dischetto. Un altro calcio di rigore nella partita successiva del Brasile contro l'Italia ha visto Marta diventare il capocannoniere assoluto dei Mondiali - sia maschili che femminili - togliendo tal primato al tedesco Miro Klose.