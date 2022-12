Croazia-Brasile, data e orario dei quarti di finale

Dopo Olanda-Argentina , che si affronteranno venerdì 9 dicembre al ' Lusail Iconic Stadium ', e Inghilterra-Francia che si sfideranno il 10 dicembre all'' Al Bayt Stadium ', va completandosi il quadro dei quarti di finale del Mondiale qatariota. Il terzo incrocio a eliminazione diretta vedrà infatti opposte la Croazia e il Brasile . I ' Vatreni ' di ct Dalic hanno eliminato ai calci di rigore un coriaceo Giappone dopo aver faticato nei tempi regolamentari. La ' Seleção ' ha invece dato spettacolo contro la Corea del Sud : 4-1 senza appello, con i gol di Vinicius , Neymar , Richarlison e Paquetà .

Croazia-Brasile: ecco quando si giocherà

Il match tra Croazia e Brasile, valido per i quarti di finale del Mondiale in Qatar, si disputerà venerdì 9 dicembre alle 16, ora italiana, all''Education City Stadium' di Al Rayyan.