Diretta Portogallo-Svizzera ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

LUSAIL - Alle ore 20 (22 locali) allo Stadio Lusail Iconic scenderanno in campo Portogallo e Svizzera per l'ultimo ottavo di finale in programma. I lusitani, approdati alla fase ad eliminazione diretta di Qatar 2022 con il primo posto conquistato nel Girone H davanti alla Corea del Sud , metteranno in mostra tutto il proprio arsenale di qualità e fantasia. Se Cristiano Ronaldo è da tempo la stella indiscussa del Portogallo , Bruno Fernandes è da considerarsi il leader tecnico della selezione di Fernando Santos. L'avversario è tutt'altro che sprovveduto: la Svizzera di Yakin è una nazionale organizzata, solida e pericolosa. Dopo il secondo posto conquistato nel Girone G dietro al Brasile , gli elvetici sognano di fare la storia con il passaggio del turno. Con l'ex atalantino Freuler ci sarà accanto come sempre il numero 10 Xhaka , davanti ad accendere la luce ci penserà l'ex Inter Shaqiri a sostegno della punta Embolo .

Segui Portogallo-Svizzera in diretta sul nostro sito

Dove e a che ora vedere Portogallo-Svizzera: orari e canali

L'incontro tra Portogallo e Svizzera valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 20 (22 locali) allo Stadio Lusail Iconic di Lusail. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai Uno in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.



Portogallo-Svizzera, le probabili formazioni

PORTOGALLO (4-3-3): Costa, Dalot, Pepe, Ruben Dias, Cancelo; Ruben Neves, Bernardo Silva, Carvalho, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. CT. Santos. A disposizione: Rui Patricio, Jose Sa, Andre Silva, Antonio Silva, Guerreiro, Horta, Joao Mario, Leao, Matheus Nunes, Palinha, Ramos, Vitinha. Indisponibili: Mendes, Otavio, Pereira. Squalificati: -. Diffidati: Ruben Neves, Joao Felix, Ruben Dias, Pereira, Bruno Fernandes

SVIZZERA (4-3-3): Sommer, Rodriguez, Elvedi, Akanji, Widmer; Xhaka, Freuler, Sow; Vargas, Shaqiri, Embolo. CT. Yakin. A disposizione: Kobel, Kohn, Omlin, Aebischer, Comert, Fassnacht, Fernandes, Frei, Jashari, Rieder, Schar, Seferovic, Steffen, Zakaria. Indisponibili: -. Pereira. Squalificati: -. Diffidati: Frei, Schar, Rieder, Xhaka, Vargas, Widmer

ARBITRO: Ramos (Messico)

ASSISTENTI: Morin-Hernandez (Messico)

IV UOMO: Kovacs (Romania)

VAR: Fischer (Canada)

AVAR: Irrati (Italia)