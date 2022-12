Olanda-Argentina, pronostico e quote: sblocca l'Albiceleste? A 1.80

Sono rimaste otto nazionali in corsa per la vittoria del Mondiale e, comunque vada venerdì sera al Lusail Iconic Stadium (ore 20 in Italia), il torneo perderà per strada una delle sue grandi protagoniste. Da un lato l’ Olanda , che negli ottavi ha piegato gli Usa per 3-1 (risveglio tardivo per McKennie e compagni). Dall’altro l’ Argentina che Messi , contro Messico e Australia soprattutto, ha preso sulle spalle. Per l’ Albiceleste sono 7 i gol realizzati contro i 3 al passivo, l’ultimo dei quali contro l’Australia. Un match dominato dai sudamericani che però nel finale, dopo l’autogol di Enzo Fernandez , hanno sofferto al cospetto degli assalti dei Socceroos .

Le quote di Olanda-Argentina

Bookie concordi nell'assegnare all'Argentina di Scaloni il ruolo di favorita. Per Better e Goldbet il segno 2 al 90' vale 2.25, Cplay e Begamestar lo bancano appena più alto a 2.26. Per ciascuno di questi quattro bookie il pareggio vale 3.20 mentre Cplay e Begamestar propongono a una quota più alta l'1 olandese, a 3.51 contro il 3.45 di Better e Goldbet.

Tra Under 2,5 e Over gli allibratori ritengono più probabile l'Under, pagato mediamente 1.55, rispetto all'Over offerto a 2.30.

Statistiche e pronostico

La sensazione è che l’Argentina alla fine possa superare l’ostacolo arancione, magari con il guizzo di un campione. Occhio quindi alla combo X2+Under 3,5, a 1.60, o in alternativa alla X2+Multigol 1-4 a 1.65.

Da segnalare che Olanda e Argentina non hanno ancora subìto gol nella prima frazione di gioco. Altra analogia: le due nazionali hanno sempre sbloccato i rispettivi incontri e in tre occasioni su quattro il nome del primo marcatore è stato Gakpo per l’Olanda e Lionel Messi per l’Argentina.

Questi dati forniscono lo spunto per diverse tipologie di scommessa. Occhio ad esempio al risultato esatto anytime: 0-1 a 1.80. Una giocata che si centra se durante i tempi regolamentari l’Argentina si troverà in vantaggio per 1-0.

Quota ancora più alta per l’Argentina a segno nel primo tempo: vale circa 2.05 volte la posta.