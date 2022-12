Diretta Olanda-Argentina ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

LUSAIL - Al Lusail Iconic Stadium si affrontano Olanda e Argentina per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 (ore 20, 22 locali). Gli Oranje di Louis Van Gaal ha superato senza particolari problemi la fase a gironi chiudendo al primo posto con 7 punti il Gruppo A davanti a Senegal, Ecuador e Qatar. Grande concretezza e solidità difensiva mostrate anche negli ottavi di finale contro gli USA, battuti 3-1. La Seleccion di Lionel Scaloni ha iniziato con il freno a mano tirato la competizione perdendo 1-2 all'esordio con l'Arabia Saudita. Qualcosa si è evidentemente acceso nel cuore e nella testa del gruppo argentino capitanato dal fenomeno Messi (al suo ultimo Mondiale) visto che nelle successive tre gare l'Albiceleste ha liquidato Messico e Polonia con lo stesso punteggio (2-0) nella fase a gironi e steso 2-1 l'Australia negli ottavi di finale. Sfida dal grande fascino quella tra Olanda e Argentina. Sono cinque i precedenti tra le due nazionali con due vittorie a testa e un pareggio. Gli Oranje si sono imposti nel girone ai Mondiali 1974 (4-0) e nel quarto di finale di Francia 1998 (2-1). A Germania 2006 è arrivato un pareggio per 0-0 mentre i due successi della Seleccion non sono mai maturati nei tempi regolamentari: 3-1 ai supplementari in finale nel 1978 4-2 dopo calci di rigore nella semifinale disputata alla Neo Quimico Arena di San Paolo in Brasile nel 2014. La vincente sfiderà una tra Brasile e Croazia in semifinale.