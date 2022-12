Diretta Marocco-Portogallo ore 16: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

DOHA - Il Marocco vuole continuare a stupire tutti e nel pomeriggio odierno vuole scrivere un'altra pagina di storia nella partita valida per i quarti di finale di Qatar 2022. Dall'altra parte ci sarà però un Portogallo che fin qui ha ampiamente dimostrato di poter arrivare in fondo alla competizione e che spingerà sull'accelleratore dal primo minuto. In caso del passaggio del turno, i marocchini sarebbero la prima squadra africana a raggiungere una semifinale in un Mondiale.

Segui Marocco-Portogallo in diretta sul nostro sito

Dove e a che ora vedere Marocco-Portogallo: orari e canali

L'incontro tra Marocco e Portogallo valido per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 16 (18 locali) al Thumama Stadium di Doha. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai Uno in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Marocco-Portogallo, probabili formazioni

MAROCCO (4-1-4-1): Bono; Hakimi, El-Yamiq, Saiss, Mazraoui; Amrabat; Ziyech, Ounani, Amallah, Boufal; En-Nesyri. Ct: Regragui. A disposizione: El Kajoui, Tagnaouti, Aguerd, Hamdallah, Zaroury, Sabiri, Chair, Aboukhlal, Ezzalzouli, Dari, Cheddira, El Khannouss, Benoun, Attiah-Allah, Jabrane. Indisponibili: - Squalificati: -Diffidati: -

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Pepe, Cancelo; Otavio, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, Joao Felix. Ct: Santos. A disposizione: Rui Patricio, José Sa, Cancelo, Antonio Silva, Palhinha, Joao Mario, Matheus Nunes, Vitinha, Ruben Neves, Ricardo Horta, Leao, André Silva, Cristiano Ronaldo

Indisponibili: Nuno Mendes, Danilo Squalificati: - Diffidati: Ruben Dias, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Joao Felix, Danilo

ARBITRO: Tello (Argentina)

Guardalinee: Brailovsky e Chade (Argentina)

Quarto uomo: Barton (El Salvador)

Var: Vigliano (Argentina)

Avar: Bengoetxea (Spagna).