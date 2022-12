Rai, Mondiali finiti per Stramaccioni

Il quarto di finale tra Marocco e Portogallo è stata l'ultima gara commentata in Qatar da Andrea Stramaccioni. L'ex tecnico dell'Inter ha raccontato le gare del Mondiale insieme a Dario Di Gennaro. La formazione Rai prevedeva anche le coppie composte da Stefano Bizzotto e Andrea Adani e da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Saranno loro a raccontare le semifinali e le due finali. E' stato lo stesso Di Gennaro, in un post sui social, a confermare il ritorno in Italia.