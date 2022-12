Amrabat, il fratello lo propone al PSG: "Sarebbe perfetto con Verratti"

ROMA - Sofyan Amrabat è uno dei pilastri del Marocco, ora in semifinale ai Mondiali di Qatar 2022. Le grandi prestazioni del centrocampista della Fiorentina stanno catturando le attenzioni di diversi club in giro per l'Europa. Il fratello, Nordin Amrabat, ex nazionale marocchino, ha speso parole importanti nei confronti del fratello e si è lanciato in un vero e proprio appello al PSG affinchè acquisti Sofyan: "La Coppa del Mondo ha gli stessi riflettori puntati come la Champions League. Sofyan starebbe molto bene al PSG, immaginate che centrocampo sarebbe con lui e Marco Verratti. Nasser Al-Khelaifi, se leggi le mie parole, fai firmare mio fratello!".