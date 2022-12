Diretta Argentina-Croazia ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AL DAAYEN - Prima semifinale di Qatar 2022: l' Argentina di Messi affronta la Croazia di Modric , entrambe a caccia di un posto in finale. Per l' Argentina , approdata alla semifinale battendo, ai calci di rigore, l' Olanda , sarebbe la sesta finale Mondiale della propria storia. La Croazia , (che a sua volta ha superato il Brasile ai rigori) potrebbe diventare la quarta nazionale europea a disputare la finale Mondiale in almeno due edizioni consecutive, dopo Italia , Olanda e Germania . Sarà il terzo confronto mondiale tra Argentina e Croazia , con un successo a testa: nel 1998 vinse l' Argentina , nel 2018 la Croazia .

Dove e a che ora vedere Argentina-Croazia: orari e canali

L'incontro tra Argentina e Croaza valido come semifinale dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 20 (22 locali) al Lusail Stadium di Al Daayen. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai Uno in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Probabili formazioni Argentina-Croazia

ARGENTINA (4-3-1-2): E.Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, E.Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez. CT: Scaloni. A disposizione: Armani, Rulli, Lisandro Martinez, Pezzella, Foyth, Paredes, Guido Rodriguez, Palacios, Almada, Gomez, Correa, Dybala, Lautaro Martinez.

CROAZIA(4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Kovacic; Pasalic, Modric, Perisic; Kramaric. CT: Dalic. A disposizione: Grbic, Ivusic, Sutalo, Vida, Erlic, Barisic, Stanisic, Jakic, Sucic, Majer, Vlasic, Orsic, Livaja, Petkovic, Budimir.

ARBITRO: Orsato