Francia-Marocco, gol di Kolo Muani terzo più veloce nella storia dei Mondiali da subentrato

Francia-Marocco: la rete del definitivo 2-0 di Randal Kolo Muani è il terzo più veloce nella storia dei Mondiali realizzato da un giocatore subentrato. Una nota statistica in più a insaporire ulteriormente la gioia dell'attaccante in forza all'Eintracht Francoforte (prossimo avversario in Champions League del Napoli) per il primo acuto con la maglia della nazionale transalpina.