Finale dei Mondiali: scelto l'arbitro di Argentina-Francia

QATAR - C'è un po' di Polonia nella finale dei Mondiali tra Argentina e Francia, in programma domenica 18 dicembre allo stadio Lusail. È stato scelto l'arbitro che dirigerà l'ultimo atto del torneo in Qatar: fischietto al polacco Szymon Marciniak, che ha già diretto sia la Selección (contro l'Australia) sia i francesi (contro la Danimarca) in questa Coppa del Mondo. Sarà coadiuvato dal primo assistente Pawel Sokolnicki (POL), dal secondo assistente Tomasz Listkiewicz (POL), da quarto uomo Ismail Elfath (USA) e dal VAR Tomasz Kwiatkowski (POL).