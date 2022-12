Otamendi e la riscoperta degli stopper

Aveva pensato di fare il pugile, Nicolas Otamendi , “el general”, come viene chiamato dai compagni nel ritiro dell’Argentina. Si allenava da ragazzo in una palestra di El Talar, provincia di Buenos Aires, dove nessuno dimentica i trionfi e i demoni di Carlos Monzon. Il sito del canale TyC Sports ha recuperato una foto di quel periodo, mentre si muove sul ring con i guantoni azzurri e senza caschetto. Poi, “el general”, è stato rapito dal fútbol e da un’idea, quasi un’ossessione: provare a diventare il terzo leader della difesa a vincere un Mondiale con la Seleccion. Gli manca una partita, la finale contro la Francia, per entrare nel museo dell’Albiceleste dopo Daniel Passarella, “el caudillo”, campione con Menotti e Kempes nel 1978, durante la dittatura di Videla, e Oscar Ruggeri, “el cabezon”, che alzò la coppa in Messico nel 1986, con Maradona e Bilardo. Otamendi è la riscoperta degli stopper in un calcio dominato dalla costruzione da dietro.

Marcare i centravanti: la sua risposta alla moda. È rimasto il muchacho di El Talar, quello che correva nel centro sportivo del Club Barrionuevo di San Fernando, in attesa di firmare con il Velez e di volare in Europa, dove ha vinto diciassette trofei con il Porto e il Manchester City. I genitori abitano sempre nel vecchio quartiere, distretto di Tigre, un’ora di treno da Buenos Aires. La loro casa, in questi giorni, è un cinema: il papà José, la mamma Silvia, i fratelli Claudio (tesoriere in un casinò), Cristian (meccanico) e Gabriel (camionista), parenti e amici. Tutti gli chiedono di risalire domenica sera sull’Airbus 330-200 di Aerolineas Argentinas da campione. Otamendi rappresenta per Scaloni quello che sono stati Passarella per Menotti e Ruggeri per Bilardo: ha in tasca le chiavi del reparto. In nazionale lavora anche con Walter Samuel, collaboratore del ct. Nell’estate del 2021 ha vinto la Coppa America e da martedì notte ha cominciato un altro conto alla rovescia per regalare al suo popolo il terzo Mondiale, dopo le finali perse dalla Seleccion nel 1990 e nel 2014 contro la Germania.

Ha la forza di unire, Otamendi, trentacinque anni il 12 febbraio. Ping pong e musica in ritiro per aiutare i più giovani. Il suo migliore amico è Rodrigo De Paul. Si sono conosciuti a Valencia, sui social postano le foto delle loro grigliate: l’ex gioiello dell’Udinese è il padrino di Valentin, uno dei tre figli (con Morena e Mia) di Nicolas e della moglie Celeste Rey. Otamendi ha saputo lasciare in ogni club lo stesso ricordo: serietà, rispetto per la maglia, carisma. Tante missioni: Velez, Porto, Atletico Mineiro, Valencia, Manchester City e Benfica. A Lisbona è arrivato nel 2020, ha eliminato la Juve nell’ultima fase a gironi di Champions. Il contratto scade a giugno e il presidente del River Plate, Jorge Pablo Brito, spinge per portarlo al Monumental. Il futuro, però, è un cassetto chiuso. Ogni ragionamento ruota intorno a Mbappé. Con il cuore ha fatto una promessa alla sua famiglia e a Diego Maradona, il ct che lo convocò per il Mondiale del 2010 in Sudafrica. Ora può mantenerla.