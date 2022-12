Diretta Argentina-Francia ore 16: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

Ci siamo, è il giorno dell'atto finale del Mondiale in Qatar. Da una parte c'è l'Argentina, che sogna di riportare in patria la Coppa del Mondo che manca dal 1986, con Messi che spera finalmente di aggiungere alla sua incredibile collezione l'ultimo grande trofeo che manca nella sua carriera. Dall'altra parte c'è la Francia, che vuole centrare il secondo successo di fila dopo quello di Russia 2018, impresa riuscita nella storia solo a Italia (1934-1938) e Brasile (1958-1962), con Mbappé che a soli 23 anni potrebbe già mettere la seconda Coppa del Mondo in bacheca. L'ultimo precedente tra Albiceleste e Blues risale proprio alla scorsa edizione del Mondiale, nella partita più spettacolare del torneo: un ottavo di finale emozionante e ricco di gol che finì sul punteggio di 4-3 per la squadra di Deschamps con la doppietta di Mbappé.