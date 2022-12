Qatar 2022: Podcast Mondiali #15 - 2002: il Fenomeno è tornato

Corea e Giappone 2002, il primo Mondiale organizzato in due Paesi differenti. L'Italia viene buttata fuori agli ottavi dai padroni di casa coreani, favoriti dal celebre arbitraggio di Byron Moreno (anche la Spagna subirà la stessa sorte nei quarti). In finale la Germania - guidata da un giovane bomber che scriverà la storia della Coppa del Mondo, Miro Klose - sfida il Brasile di Ronaldo, che la storia la scrive proprio in quell'edizione, nonostante provenisse da un lungo periodo di inattività...

Nell'ultimo dei 15 podcast dedicati alla storia dei Mondiali, che potete ascoltare sul canale Spotify de "Il cuoio", vi raccontiamo il trionfo della Seleçao del 2002 nel segno del Fenomeno.