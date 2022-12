Ecco il messaggio di Zelensky che la Fifa non ha voluto trasmettere

DOHA (QATAR) - Il 'gran rifiuto'. È quello opposto dalla Fifa a Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina in guerra con la Russia che prima della finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia aveva registrato un videomessaggio che la federazione calcistica internazionale ha però deciso di non trasmettere prima della supersfida di Lusail. "Offriamo al mondo una formula per la pace perché non ci sono campioni in guerra e non ci può essere pareggio" ha detto Zelensky. "Oggi vedremo una vittoria comune, la celebrazione dello spirito umano - ha aggiunto il leader ucraino -. La Coppa del Mondo dimostra che diversi Paesi e diverse nazionalità possono decidere chi è il più forte con fair play ma non giocando con il fuoco, sul campo da gioco di erba verde e non sul campo da guerra rosso di sangue".