Il secondo Lionel ha battuto la noia

Non finiremo mai di ringraziare Scaloni e Deschamps, che ci hanno regalato una finale destinata a entrare nella leggenda per quanto è stata emozionante e divertente. Nessun accenno al tiki taka e al possesso palla, neanche quando mancavano pochi minuti alla fine dei tempi regolamentari e tantomeno alla conclusione dei supplementari, quando il Martinez portiere ha salvato Messi e tutta l’Argentina: si è giocato a calcio, abbiamo visto prodezze ed errori, falli e simulazioni, gol e parate, di tutto e di più. Mai la palla accompagnata verso il portiere o al compagno più vicino, se non quando si rendeva necessario: nessuno in questa storica sfida si è ispirato al vecchio Guardiola del Barcellona e nemmeno al nuovo Luis Enrique, che prima di essere cacciato dalla Spagna aveva vinto il Mondiale possesso più inutile e noioso. Scaloni è diventato uno dei più giovani ct campioni del mondo sfruttando il gioco verticale e molto spesso anche il contropiede, esaltando l’immarcabilità di uno come Messi, che pure ai tempi del Nou Camp era diventato un interprete del guardiolismo con Xavi, Iniesta e Busquets. Lionel, l’altro Lionel, non si è mai avvicinato a quel tipo di calcio nonostante l’elevato talento dei suoi giocatori, che sarebbero stati in grado di nascondere la palla a chiunque.