Il Re Messi, mai così Mondiale

Siamo pari?

Sono cinquantamila a Doha, sono milioni per le strade. Nessuno si chiede nemmeno più se Messi sia meglio di Maradona perché il trionfo, sofferto e melodrammatico come piace a loro, è un filo impercettibile che scorre dal 1986, quando Diego vinceva in Messico e Leo non era ancora arrivato (per pochi mesi) su questo pianeta. A Messi non scappa una lacrima, o se sì la nasconde bene. In questa serata qatarina ha solo voglia di ridere e condividere. Presta la Coppa anche al Kun Aguero, che non ha avuto la sua stessa fortuna ma in questo mese è stato un consulente discreto e prezioso. I due hanno dormito nella stessa stanza la notte prima della finale contro la Francia. E magari da un punto di vista psicologico è stato un dettaglio decisivo per il Re, eletto ovviamente miglior giocatore del torneo: con le due reti della finale ha raggiunto quota 7 gol, dietro al solo Mbappé che è stato un fantastico avversario. Se i due impareranno a coesistere nel Psg, magari con il terzo diamante Neymar, chi potrà fermare gli emiri del Qatar anche in Champions League?

Intimidad

A un certo punto, quando la festa ha vissuto un momento di pausa, Messi ha fatto entrare in campo anche la famiglia. La compagna Antonella e i figli veri, Thiago, Mateo e Ciro, innamorati a prima vista della sorellina Coppa. Non aspettavano altro che lei per arredare il villone di Parigi. Thiago, che ha 10 anni, aveva scritto prima della partita il testo integrale della canzone Muchachos, l’inno propiziatorio del Mondiale argentino. Ed era lui il principale interlocutore di Messi nei mesi che hanno preceduto la trasferta in Qatar: «Insieme ad Antonella, è la persona che mi mette più ansia» ha rivelato teneramente Leo. Beh, l’ansia è stata spazzata via da una serata leggendaria. E ora sono tutti insieme con la maglia numero 10, tutti emozionati per l’incredibile traguardo, tutti campioni del mondo.