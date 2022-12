Salvatore Esposito spacca i tifosi: il paragone tra Messi e Maradona è impietoso. E Nainggolan...

ROMA - Il Mondiale di Qatar 2022 ha incoronato Messi re del mondo. L'Argentina è riuscita a vincere il suo terzo mondiale della storia dopo le edizioni del 1978 e del 1986. Dopo 36 anni l'Albiceleste è sul tetto del mondo, tutto il popolo argentino è in festa. Da Messico 1986 a Qatar 2022, da Diego Armando Maradona a Lionel Messi. Come un passaggio di consegne, un filo conduttore che unisce i due numeri dieci. All'indomani della vittoria dell'Argentina di Scaloni ai rigori contro la Francia dopo una finale epica, Salvatore Esposito, attore napoletano noto per il ruolo di Gennaro Savastano nella serie televisiva "Gomorra-La serie", ha pubblicato un post su Instagram che ha letteralmente spaccato i tifosi sul solito paragone Maradona-Messi: "Always. #D10S. Per chiarire la mia posizione ai più. Messi il miglior calciatore di quest'epoca e forse di sempre ma Diego è è sarà sempre un'altra cosa. Sopra tutti . Invece di guardare cosa a vinto Messi tra Barcellona e Psg ed in questo Mondiale analizzate contro chi ha vinto . Sapete contro chi ha vinto Maradona nel mondiale 86? In che periodo storico del calcio italiano ha vinto col Napoli ? E poi ascoltate le parole di allenatori come Sacchi e Capello, di calciatori come Maldini, Totti, Zidane,Ronaldo il fenomeno, Mattheus ... questa almeno è la mia idea". Un post che è piaciuto all'ex Roma Radja Nainggolan con tanto di like.