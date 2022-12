Argentina campione: equipaggio vola con la maglia Albiceleste

FIUMICINO-ISOLA SACRA - Felici e sorridenti e con la "camiseta" dell'Argentina sulle spalle: così, all'aeroporto di Fiumicino, il nuovo equipaggio dell'Aerolinas Argentinas è salito a bordo dell'aereo che riporterà i neo campioni del mondo a Buenos Aires. Nessun contatto esterno per Messi, Di Maria, Dybala e compagni che stanno attendendo a bordo del velivolo la conclusione della operazioni tecniche e di rifornimento, prima della ripartenza. Alcuni tifosi argentini, in transito da Doha a Roma, reduci dalla finalissima ("è stata un'emozione grandissima, la più bella finale della storia dei Mondiali: siamo orgogliosi di Messi e di tutta la squadra, sono stati fantastici") e passeggeri di altri voli, appreso dell'arrivo del volo, si sono radunati di corsa a una vetrata del Terminal per sbirciare da lontano l'aereo, presidiato dalla polizia, e fare qualche foto ricordo con i telefonini.