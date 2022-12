Messi campione del mondo anche su Instagram. La sua foto è quella con più like della storia. Battuto.... un uovo

BUENOS AIRES (Argentina) - Anche i social si inginocchiano davanti al Re del calcio Leo Messi. La foto del capitano dell’Argentina con la coppa del Mondo è diventata quella con più like nella storia di Instagram. Il Mondiale è stato un volano incredibile a livello mediatico, tanto che all’inizio del torneo anche il fotomontaggio che vedeva Messi e Cristiano Ronaldo sfidarsi nell'ultima partita a scacchi della loro carriera, realizzato da Louis Vuitton proprio per l'inizio dei Mondiali in Qatar aveva ottenuto numeri da record, con oltre 41,9 milioni di like registrati sul profilo del talento portoghese, mentre la stessa immagine postata sul profilo dell'attaccante del Paris Saint Germain aveva incassato 32 milioni di like. “La partita a scacchi” tra Messi e Ronaldo (73 milioni di like complessivi ) resta la singola immagine con più like di Instagram.