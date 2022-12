L'imbarazzante momento di Schweinsteiger in diretta con la conduttrice tv: "Hai una moglie..."

Il 'siparietto'

Una coppia che ha subito conquistato gli ascoltatori grazie alla complice sintonia mostrata dai due, che hanno però vissuto un momento imbarazzante alla fine dell'ultima puntata. "Basti, siamo arrivati ??alla fine - ha detto la Sedlaczek -. Per noi è tutto. È stato molto divertente con te. Grazie per questo". Divertente la replica del 38enne Schweinsteiger: "Grazie Esther, è stato molto divertente. Ora andiamo in vacanza insieme per due settimane, giusto?". Una proposta accolta così dalla conduttrice: "Sì, certo. Anzi no, certo che no! Divertiti con la tua famiglia" ha detto sorridendo e ricordando all'ex centrocampista di essere sposato. Dal 2016 infatti Schweinsteiger è marito di Ana Ivanovic, 35enne ex tennista con cui ha avuto due figli.