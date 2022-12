L'Argentina scuote il Psg: lo sfottò a Mbappé e la reazione di Messi

Mbappé versione "Cicciobello": Martinez esagera

Nel corso degli infiniti festeggiamenti della Selecciòn per la Coppa del Mondo riportata in patria dopo 36 anni, il guascone Martinez, già protagonista del post-finale, ne escogita un'altra "delle sue", presentandosi sul pullman scoperto con il classico bambolotto per bambini, un "cicciobello" come diremmo in Italia, ma con il volto di Mbappé. Una goliardata destinata anch'essa a far discutere, sia forse a livello di spogliatoio, visto che Messi è un compagno di squadra del fenomeno francese, si a livello diplomatico, con il Psg avvelenato per l'ennesimo atteggiamento sopra le righe dell'estremo difensore dell'Albiceleste.