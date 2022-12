Dybala, che festa nella sua città! E racconta un aneddoto sul rigore

La finale epica e l’aneddoto sul rigore

"Non c'è dimensione per descrivere l’emozione e la gioia, siamo molto grati alla gente, hanno sofferto proprio come noi, ma ora si stanno divertendo proprio come noi. Nel calcio può succedere di tutto, ma è stata la finale più bella di tutti i Mondiali” . Poi racconta un curioso aneddoto sul rigore: “Quando sono entrato sapevo che era per i rigori. Avevo pensato di incrociare il tiro ma il Dibu Martinez mi ha detto che dovevo calciare in mezzo perché Lloris si tuffava sempre. Per fortuna l'ho ascoltato".