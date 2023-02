Argentina, Scaloni svela il segreto della vittoria al Mondiale 

Il commissario tecnico dell'Argentina , Lionel Scaloni , ha rilasciato alcune dichiarazioni a Firenze , in vista della cerimonia della Panchina d'oro . Il condottiero della Nazionale campione del mondo 2022 ha affermato: "La cosa più importante per noi è stata la comunione di intenti fra noi, i tifosi, lo staff e la gente . E' stato emozionante vedere le persone in ogni partita incitarci e stare vicino a noi, e poi conoscevo le nostre qualità calcistiche . Abbiamo aggiunto questa emozione ai nostri giocatori che hanno un senso di appartenenza , e capiscono l'importanza di giocare per questa maglia, che è unica, e questo ci ha dato qualcosa in più". A Scaloni è stata assegnata una Panchina d'oro speciale dal settore tecnico della Figc .

Le parole su Messi e la sua importanza

Il tecnico ha poi continuato sottolineando l'importanza di Leo Messi: "Con lui parto avvantaggiato perché sono stato suo compagno e posso dire che gestirlo è bellissimo, perché lui è il migliore nel gestire una partita, sa come pressare, come difendere, e poi basta guardare i compagni come lo guardano. E' un giocatore che rimarrà nel tempo e speriamo continui a giocare a lungo" - prosegue parlando della sua vita dopo la vittoria del Mondiale - "Nell'ultimo mese e mezzo è stato difficile fare una vita normale, anche se abito in Spagna. Quando tornerò in Argentina capirò per bene quello che abbiamo conquistato col Mondiale"