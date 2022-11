La foto della caviglia di Messi spaventa l'Argentina e i Mondiali: ecco come sta

Continuano a destare preoccupazione le condizioni di Lionel Messi , a poche ore dal debutto al Mondiale in Qatar . Il fuoriclasse argentino, dopo aver saltato gli allenamenti degli scorsi giorni, ha fatto di nuovo preoccupare i tifosi dell' Argentina per una foto della sua caviglia destra , che si può vedere molto gonfia nella foto di ESPN. L'Albiceleste, che sta preparando il debutto con l'Arabia Saudita, resta col fiato sospeso.

Messi sulle sue condizioni

In conferenza stampa lo stesso Messi ha smentito le voci di un possibile infortunio, confermando dunque il suo rientro in gruppo oggi. Il fuoriclasse argentino è infatti tornato ad allenarsi insieme alla squadra ed appare dunque prontissimo per la prima partita della sua quinta Coppa del Mondo.