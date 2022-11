Dybala e il primo scioccante incontro con Messi in Nazionale

Il primo amore non si scorda mai, pure il primo incontro con Messi però non scherza. Ditelo a Paulo Dybala che ora ci gioca insieme un Mondiale da protagonista, ma che al suo debutto nella Selección rimase scioccato nel ritrovarsi davanti il Maradona della sua infanzia: "È un idolo per tutti noi calciatori argentini, vediamo Leo come molti hanno visto Maradona quindi era un sogno allenarsi con lui o giocarci insieme, specialmente nella nazionale, che per noi argentini rappresenta la cosa più grande che c’è, il sogno più grande che si può realizzare", ha raccontato il 21 della Roma a "One Fotoball".