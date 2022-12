Canelo si pente per le minacce: ecco il messaggio per Messi

Canelo Alvarez, pluricampione di boxe, ha chiesto scusa a Lionel Messi. Nei giorni scorsi lo aveva accusato di aver maltrattato la maglia del Messico, al termine della sfida tra l'Argentina e la nazionale messicana in Qatar. "Hai visto Messi pulire lo spogliatoio con la nostra maglia e bandiera? Farebbe meglio a chiedere a Dio che non lo trovi!", aveva scritto, commentando un video in cui la 'Pulce' sembrava calpestare la maglia 'Tricolor', che aveva scambiato con un avversario al termine del match.