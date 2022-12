Argentina, festa nello spogliatoio: ecco perché mancava solo Messi

AL RAYYAN (QATAR) - Argentina in festa: il successo per 2-1 maturato contro l' Australia al ' Ahmad bin Ali Stadium ' di Al Rayyan vale all' Albiceleste la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale qatariota: i ragazzi di ct Scaloni dovranno vedersela contro l 'Olanda di Van Gaal . L'attesa sfida con gli ' Oranje ' si giocherà venerdì 9 dicembre al ' Lusail Stadium ' ma prima di concentrare tutte le attenzioni su Dumfries e compagni, l'Albiceleste si gode il passaggio del turno trascinata dal suo uomo simbolo, Lionel Messi . La Pulce ha infatti sbloccato il risultato con un sinistro chirurgico e nel giorno della sua partita numero 1000 in carriera: la rete messa a segno contro i Socceroos è anche la prima di ' Leo ' in una fase a eliminazione diretta del Mondiale.

Festa Argentina negli spogliatoi, Messi assente: il motivo

Come nei precedenti trionfi, tutta la squadra ha cantato e ballato negli spogliatoi: "E tutti insieme vinceremo, andiamo Argentina, vinceremo", è il coro intonato dai giocatori dell'Albiceleste. L'unico assente alla festa era proprio Leo Messi. Perché il numero 10 dell'Argentina non ha condiviso con i compagni la gioia per il passaggio del turno ai Mondiali? Il motivo lo ha spiegato proprio la 'Pulce' nel post-partita: "Dovevo fare il test anti-doping, mi sono chiuso qui dentro e mi sono fatto la doccia velocemente. Non ho visto gol, highlights o altro", ha svelato l'asso del Paris Saint-Germain. Messi si è anche complimentato con tutti i suoi compagni per una qualificazione che proietta l'Argentina ai quarti di finale: "L'intera rosa è importante, è bello che siamo tutti così uniti. Felice per il piccolo passo in più", ha sottolineato il numero 10 della Selección.