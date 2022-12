Di Maria, la corsa contro il tempo e quel conto in sospeso con l'Olanda

Argentina, fiato sospeso per Di Maria

Sul punteggio di 2-0, con la qualificazione agli ottavi da prima del girone già in cassaforte, l’attaccante della Juventus è stato richiamato in panchina, venendo sostituito dal compagno di squadra Leandro Paredes, per evitare guai peggiori e di compromettere il prosieguo del Mondiale del numero 22 della Seleccion: “Angel ha sentito indururirsi il muscolo e l’abbiamo richiamato, era inutile correre rischi”.

Verso Olanda-Argentina: Di Maria si allena da solo

Ma com’è la situazione del quadricipite di Di Maria sei giorni dopo la gara contro Szczesny e compagni e solo quattro giorni prima del quarto di finale contro l’Olanda? Nel quartiere generale dell’Argentina si respira ottimismo e di sicuro il giocatore vuole fare l’impossibile per esserci come si evince dal fatto che Di Maria si è allenato da solo domenica, giorno di riposo concesso da Scaloni alla squadra all’indomani dell’ottavo di finale contro l’Australia, partita che il Fideo non ha disputato, venendo sostituito dal Papu Gomez nel tridente completato da Leo Messi e Julian Alvarez.

Di Maria e il precedente contro l'Olanda nel 2014

Proprio l'ex giocatore dell'Atalanta sarebbe il favorito per giocare da titolare contro l'Olanda qualora Di Maria non ce la facesse, ma tutto lascia pensare che lo juventino sarà in campo dal primo minuto per sfidare gli Orange, anche per sfatare la maledizione del 2014. All'epoca l’allora giocatore del Real Madrid, match winner negli ottavi contro la Svizzera, si infortunò nei quarti di finale del Mondiale brasiliano, uscendo al 33’ contro il Belgio a causa di uno strappo muscolare e dovendo quindi saltare la semifinale giocata proprio contro l’Olanda e vinta ai rigori dall’Argentina allenata dal compianto Alejandro Sabella. Di Maria avrebbe poi smaltito l’infortunio in vista della finale contro la Germania, ma il ct non lo schierò nei 120 minuti della gara del Maracana, decisa da un gol di Mario Götze durante i tempi supplementari.