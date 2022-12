Dybala rientra prima per la Roma

ROMA - Dybala, voglia di Roma. L’attaccante non gioca con l’Argentina, fa il tifo seduto in panchina e quando terminerà il suo Mondiale potrebbe sbarcare prima a Trigoria per mettersi a disposizione di Mourinho. Paulo è pronto a tagliarsi le vacanze per la Roma, vuole riprendere da dove aveva lasciato prima della lesione muscolare che lo ha fermato un mese. Non gioca una partita da titolare da ottobre. Gli ultimi venti minuti il 13 novembre contro il Torino, decisivi per evitare alla Roma la sconfitta. Paulo sa che Mourinho ha bisogno di lui e verrà incontro alle esigenze dell’allenatore.

Programma da definire Domani l’Argentina giocherà la semifinale contro la Croazia e poi si capirà qualcosa in più sul programma della Joya. Ogni giocatore ha presumibilmente otto giorni di vacanza, ma dipenderà dagli accordi presi tra i giocatori e la società. Zalewski, per esempio, finita l’avventura mondiale con la Polonia, sta facendo qualche giorno di vacanza e giovedì partirà con la squadra per il ritiro in Portogallo. Rui Patricio dovrebbe aggregarsi alla squadra negli ultimi giorni di ritiro ad Albufeira. La Roma chiederà anche a Dybala di fare un sacrificio.

Panchinaro Paulo è l’ultimo giocatore della Roma rimasto ai Mondiali 2022 dopo l’eliminazione del Portogallo di Rui Patricio. Non ha ancora giocato un minuto con la maglia dell’Argentina ma è sempre nel vivo dei festeggiamenti, fa gruppo, vive lo spogliatoio con grande spirito di squadra. Aveva recuperato in extremis per andare in Qatar, sapeva di essere chiuso da un totem come Messi, ma le gerarchie di Scaloni sono rigidissime e il capitano non esce mai, neppure negli ultimi minuti delle partite chiuse. Dybala si allena nel ritiro della Nazionale argentina con i compagni, è sempre sorridente, ma avrebbe bisogno di recuperare il ritmo partita. Scaloni ha parlato di scelta tecnica, le turnazioni in attacco non hanno riguardato la Joya, lui è solo il cambio per Messi. Paulo ha giocato solo ventuno minuti negli ultimi due mesi. Potrebbe tornare ad allenarsi nei primi giorni del nuovo anno che precedono la ripresa del campionato, fissata il 4 gennaio contro il Bologna. A questo punto l’Argentina resterà in Qatar fino al 17/18 dicembre, poi bisognerà vedere quale sarà il verdetto finale, perchè in caso di vittoria, ci sono da mettere in programma i festeggiamenti che dureranno qualche giorno. Qualche giorno di vacanza per passare il Natale in famiglia e poi di corsa da Mourinho.