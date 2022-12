Che la notte non finisca mai

Messi come Diego, con l’Argentina sulle spalle verso la finale. Il remake strabilia quanto l’originale, perché quando il calcio è così sublime ferma il tempo, e riabilita paragoni altrimenti improbabili. La pulce che fa Maradona riannoda a uno stesso filo i ricordi messicani e le emozioni qatariote. Lo guardi ubriacare la difesa croata e pensi che un solo genio ha attraversato due generazioni per portare a noi il nettare dolcissimo della fantasia. Allora un pensiero adombra la gioia della notte di Doha: dopo Diego e Lionel non verrà più nessuno come loro. I nuovi campioni, che affollano la sagrestia della pulce per sfilargli di dosso il pallio papale, sono moderni corridori prestati al calcio, perfetti nella loro armonia di muscoli e tecnica. Ma scambiereste l’assist dettato da Lionel al figlio d’arte Alvarez, dopo una serpentina strettissima che manda in confusione tre guardiani croati, lasciandoli - direbbe un poeta risorgimentale - nella vigna a far da pali, la scambiereste una simile magia con i due pur bellissimi gol del celebrato e strapagato Mbappé contro la Polonia? Noi no.