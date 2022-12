Pelé guarda Messi dal letto d'ospedale: il video social

SAN PAOLO (BRASILE) - Mentre Messi regalava a tutto il mondo un altro momento della sua infinità qualità, fornendo l'assist ad Alvarez per il terzo gol dell'Argentina dopo una fuga con dribbling partita da centrocampo e terminata in area di rigore, Pelé lo ammirava dal letto dell'ospedale Albert Einstein, dove è ricoverato. La figlia di O Rei su Instagram ha postato due storie mentre tiene la mano di suo padre, che ha guardato in tv la prodezza di Leo contro la Croazia. "Que coisa linda" ("che bello"), il commento aggiunto in uno dei video. Senza il suo Brasile, Pelé tifa Messi e nel frattempo pensa alla sua salute.