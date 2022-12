"Muchachos", testo e significato del coro tormentone dell'Argentina

I tifosi dell’Argentina, e soprattutto i giocatori hanno reso ormai famosissime le parole della ballata che abbraccia il passato e il presente di una formazione che sogna di tornare a vincere il titolo mondiale . In spagnolo, la canzone è questa: “En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel / de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré / No te lo puedo explicar, porque no vas a entender / las finales que perdimos, cuántos años las lloré / Pero eso se terminó porque en el Maracaná / la final con los brazucas la volvió a ganar papá / Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar / quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial/ Y al Diego en el cielo lo podemos ver / con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel”.

Il significato del coro sudamericano

La traduzione della canzone “Ragazzi, oggi ci siamo emozionati di nuovo” è questo. "Sono nato in Argentina, terra di Diego e Lionel / dei ragazzi delle Malvinas che non dimenticherò mai / non te lo so spiegare perché non capirai / le finali che abbiamo perso, quanti anni ho pianto per loro / Ma è finita perché nel Maracaná / la finale con le brazucas è stata vinta ancora da papà / Ragazzi, ora siamo di nuovo emozionati / Voglio vincere il terzo (Mondiale), voglio essere campione del mondo / E possiamo vedere Diego in cielo / con Don Diego e La Tota (i genitori di Maradona ndr) incoraggiando a Lionel."