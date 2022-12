Argentina-Francia, Lele Adani sconvolto in diretta tv

Sconvolto prima dei rigori, quando sembrava che l' Argentina , dopo l'ennesimo gol di Mbappè , non ce la facesse più. E in lacrime al fischio finale, per la vittoria del "suo" Leo Messi . Lele Adani non ha commentato la finale tra Argentina e Francia, era in studio con Alessandro Antinelli e Claudio Marchisio, ma è stato comunque molto cercato. Il suo cognome è stato in tendenza per tutto il pomeriggio sui social e le sue reazioni, quando il campo ha lasciato spazio allo studio, sono diventate virali.

Argentina-Francia, le reazioni di Adani

Prima dei rigori la regia lo ha inquadrato mentre era quasi "accasciato" sul tavolo, evidentemente sconvolto prima per come erano andati i 120'. Al fischio finale, invece, Lele Adani era in lacrime: il "suo" Messi aveva conquistato, finalmente, il Mondiale. E lui non poteva, e non voleva, trattenersi. Anche perché, durante la finale più incredibile della storia, su Twitter gli utenti chiedevano continuamente sue notizie: "Adani tutto ok?"; "Sono preoccupato per Adani"; "Adani stasera si imbuca sul volo dell'Argentina". Di certo, volo per Buenos Aires o meno, le sue performance non sono passate inosservate.