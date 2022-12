Argentina campione, la Lazio si congratula con Scaloni: "Complimenti"

Scaloni, quattro anni e mezzo con la Lazio

Lionel Scaloni ha vestito la maglia della Lazio per quattro anni e mezzo. Arrivato nella capitale l'estate del 2007, ha disputato la stagione successiva sotto la guida di Delio Rossi, collezionando 19 presenze, tra campionato e Champions League. Dopo il prestito al Mallorca è tornato nella capitale per giocare altri tre anni e mezzo, con Ballardini, Reja e Petkovic. A gennaio del 2013 ha lasciato la Lazio per trasferirsi all'Atalanta. Il suo score con i biancocelesti è di 67 presenze e una rete.