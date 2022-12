Argentina campione, a Buenos Aires Messi e Julian Alvarez diventano due vie!

Sono ore di festa sfrenata in Argentina per la conquista del terzo titolo mondiale da parte dell'albiceleste. Al termine della partita contro la Francia, piegata ai calci di rigore, nelle strade della Capitale Buenos Aires si sono riversati milioni di persone per celebrare il trionfo tra cori, fuochi d'artificio e balli. Tra le tante iniziative bizzarre dei tifosi anche quella di rinominare alcune vie della città in onore degli eroi del Qatar.