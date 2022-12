Argentina in festa, l'incredibile diretta del giornalista tedesco: social impazziti

Delirio a Buenos Aires

Musica, cori, balli e brindisi in strada. Un'euforia che ha letteralmente travolto il giornalista tedesco Matthias Ebert, inviato di 'Weltspiegel' per raccontare la festa argentina. E sui social sono ben presto divenute virali le immagine dei suoi servizi, in cui prosegue con estrema professionalità il suo racconto nonostante intorno a lui succeda di tutto. Prima gli spruzzi di spumante e birra che gli piovono in testa, poi gli abbracci e le urla festose delle persone intorno a lui e infine la scena più incredibile, quella in cui lo si vede continuare a parlare al microfono in braccio a due tifosi che lo sollevano di peso per portarlo in trionfo. Proprio come fosse uno dei ragazzi del ct Scaloni...