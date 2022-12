Argentina, una donna festeggia nuda per le strade di Buenos Aires

BUENOS AIRES (Argentina) - Le promesse vanno mantenute. Anche a distanza di tempo. Questione di principio, a volte anche di rispetto nei propri confronti. Durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa del Mondo, c’è chi ha sfilato per le strade di Buenos Aires senza vestiti addosso. Nel delirio generale, anche una ragazza completamente nuda, con addosso soltanto un paio di occhiali da sole deve essere passata quasi inosservata.

La promessa

La signora, alquanto disinibita, ha rispettato la propria parola. Durante i Mondiali in Sudafrica del 2010 - quando Maradona era il ct della Selecìon argentina - la ragazza era stata intervistata, e aveva manifestato il proposito di spogliasi qualora l’Argentina avesse vinto la Coppa del Mondo. A dodici anni di distanza, la squadra di Leo Messi ha vinto i Mondiali, e la ragazza ha voluto mantenere i propri propositi espressi in passato. Nella giornata di festeggiamenti, questa non è stata l’unica follia degli argentini. Un tifoso è saltato sul pullman che portava la squadra da sopra un ponte: è servito l’intervento di un elicottero per soccorrere il malcapitato che evidentemente ha fallito il suo proposito. Forse avrebbe fatto meglio a spogliarsi.