Dibu Martinez, revoca del premio: partita dalla Francia una richiesta alla Fifa

ROMA - Emiliano Martinez è stato senza dubbio uno dei grandi protagonisti dell' Argentina vincitrice del Mondiale . L'estremo difensore dell' Aston Villa è stato determinante per la conquista della Copa America 2021 e soprattutto per la terza coppa del mondo in Qatar in cui ha parato rigori a Olanda (ai quarti di finale) e Francia nell'ultimo atto di Doha . Il numero uno dell' Albiceleste si è però macchiato di un gesto tutt'altro che indimenticabile. Lo stesso gesto che continua, a tre giorni dalla storica finalissima contro la Francia , a far discutere moltissimo: proprio dal paese transalpino c'è qualcuno che avrebbe chiesto alla Fifa la revoca del titolo di miglior portiere di Qatar 2022 .

Martinez e il brutto gesto: dalla Francia arriva una clamorosa richiesta

Dopo aver festeggiato la conquista dell'atteso Mondiale con gli affetti più cari e i compagni di squadra, Emiliano Martinez è salito sul palco e ha ricevuto il Guanto d'Oro, premio dedicato al miglior portiere. Fischiato dai tifosi francesi, il portiere dell'Aston Villa ha reagito d'istinto e ha risposto avvicinando il premio alle proprie parti intime. Un atteggiamento condannato da molti, soprattutto in Francia: Karl Olive, deputato e giornalista francese nonché presidente del Comitato Olimpico che organizzerà le Olimpiadi parigine del 2024, ha chiesto ufficialmente alla Fifa di ritirare il premio a Martinez per quel brutto gesto. "Per questa ragione, la Fifa deve togliergli il premio di miglior portiere dei Mondiali. Tutto questo non è autorizzato. Quella immagine non è bella per il calcio", ha dichiarato Olive. Difficile ipotizzare una revoca del titolo da parte della Fifa ma la proposta sta facendo e farà discutere anche nelle prossime ore.