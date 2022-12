Incredibile: un tifoso dell'Argentina si tatua il gestaccio di Martinez

ROMA - Vincere una Coppa del mondo è il sogno di ogni tifoso. Un momento storico da celebrare in ogni modo, anche con un tatuaggio. Sono molti infatti, tra protagonisti in campo e tifosi, a decidere di immortalare sulla propria pelle momenti speciali come un gol segnato, l'alzata di coppa, un'esultanza particolare. In Argentina però, dopo l'attesa vittoria del Mondiale qatariota, un tifoso ha deciso di sorprendere tutti con una scelta decisamente inusuale.