Messi e l'assist alieno fatto al Mondiale contro l'Olanda: è identico a quello che fece da bambino! La somiglianza è incredibile

Un flashback che diventa una flashforward . A meno di una settimana dal trionfo dell' Argentina , Campione del Mondo a Qatar 2022 , continuano ad arrivare spunti e coincidenze per dare una spiegazione anche "mistica" al terzo successo nella storia dell' Albiceleste . In particolare, ma non potrebbe essere altrimenti, è Messi il protagonista di corsi e ricorsi storici, ma uno in particolare sembra uscito da un film e unisce il Lionel tredicenne al trentacinquenne acclamato campione che conquista l'agognato Mondiale.

L'assist "memorizzato", l'ultima magia di Messi

Un non ancora adolescente Messi è protagonista di un video in cui, con la maglia del Newell's Old Boys inventa un assist strabiliante per un compagno di squadra, una giocata che a 20 anni di distanza richiama in maniera strabiliante il passaggio vincente per Molina nel match con l'Olanda. Per molti l'ennesima riprova di quel "filo invisibile", che passando per corsi e ricorsi storici e, soprattutto, per Diego Armando Maradona, ha guidato la Pulce fino al sognato trionfo.