Argentina, follie mondiali: il tatuaggio estremo dedicato a Messi

Conclusi con il trionfo dell'Argentina, vittoriosa in finale sulla Francia, i Mondiali in Qatar continuano a far discutere così come continuano a festeggiare i tifosi della 'Albiceleste', tornati a gioire con la 'tercera' alzata da Leo Messi al cielo di Lusail a trentasei anni di distanza da quella vinta nel 1986 in Messico dalla 'Seleccion' capitanata da Diego Armando Maradona.