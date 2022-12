Messi e la foto premonitrice del 2019 per la vittoria del terzo Mondiale

Dopo 36 anni di attesa la vittoria dell'Argentina al Mondiale ha assunto ormai connotati quasi magici. È possibile far tornare di moda e virale una foto di tre anni fa? Sì, la Selección di Messi è riuscita anche in questa impresa. Non se ne parla solo in Argentina, web e social stanno diffondendo di nuovo un vecchio post della moglie della Pulce, Antonela Roccuzzo, ritenuta ormai quasi una sorta di veggente.