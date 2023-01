Vince una scommessa e si sposa con la maglia di Messi: follia in Argentina!

Da bizzarri tagli di capelli ai tatuaggi che hanno immortalato il momento tanto atteso: sono state molteplici le promesse e le scommesse fatte dai tifosi argentini per vedere Lionel Messi sollevare al cielo il terzo mondiale dell' Argentina . La vittoria in finale contro la Francia ha riportato l' Albiceleste sul tetto del mondo e i fan della ' Scaloneta ' stanno mantenendo tutte le promesse fatte dopo il magico trionfo nella notte di Doha .

La scommessa di Jonathan è diventata virale sui social

La scommessa più insolita ha visto protagonista un tifoso della Selección, Jonathan. L'appassionato ha infatti promesso che se l'Argentina si fosse laureata campione del mondo, si sarebbe recato all'anagrafe civile per sposare sua moglie indossando la maglia della 'Pulce'. Detto, fatto: il tifoso ha postato sul proprio profilo Facebook l'immagine che lo ritrae con indosso la maglia di Messi nel momento in cui ha detto 'sì' alla sua Thamara. "Lei è da una settimana che si prova l'abito e io che indosso la maglia di Lio. Ti amo Messi", scrive un ironico Jonathan dopo essersi sposato.